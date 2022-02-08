Украина

Команда Игора Йовичевича продолжает работу на трансферном рынке.

Днепр-1 в ближайшее время должен объявить о трансферах двух бразильских футболистов — левого защитника Шапекоэнсе Габриэля Бусанелло и вингера Фелипе Переса из Морейренсе. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик, слова которого приводит FootballHub.

Также по информации журналиста, руководство Днепра-1 ведет переговоры с опорным полузащитником из клуба французской Лиги 1.

"На данном этапе Днепр-1 ведет переговоры с опорным хавбеком, ныне выступающим во французской Лиге 1. Пока это еще не финализированный процесс, но вполне возможно, что он переедет выступать в Днепр-1. Кто он? Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем, если подпишут этого футболиста.

Также подписывают двух бразильцев. Это Габриэль Бусанелло – левый защитник Шапекоэнсе. Аренда с правом выкупа. Это квалифицированный футболист и он должен создать конкуренцию Вантуху. По поводу другого бразильца. Это Фелипе Пирес из португальского Морейренсе. Это правый вингер и здесь прямая покупка. В ближайшее время будет объявлено о трансфере этого футболиста. До окончания трансферного окна, я думаю, что будут финализированы все моменты и эти три футболиста смогут выступать в составе Днепра-1.

Кроме того, Чоботенко уже подписал предварительный контракт с Днепром-1. Через полгода у него заканчивается соглашение с Мариуполем, и он станет полноценным игроком Днепра-1. Но сейчас ведутся переговоры о том, чтобы Чоботенко уже зимой переехал из Мариуполя в Днепр. Днепр-1 предложил определенную компенсацию, чтобы не тянуть эти полгода, а уже сейчас его забрать. Насколько я понимаю, предложили 100 тысяч за этого футболиста Мариуполю, но "азовцы" еще не ответили", — сказал Цыганик.

Ранее Чоботенко подтвердил подписание предварительного контракта с Днепром-1.