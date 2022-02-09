Украина

Легендарный голкипер Металлиста Александр Горяинов займет место в воротах команды звезд клуба.

Александр Горяинов обязательно сыграет 28 мая в матче звезд Металлиста против нынешнего состава клуба.

"Отличная идея, а главное, что заранее предупредили, – цитирует голкипера официальный сайт клуба. – За почти полгода можно привести себя в порядок".

"Трудно сказать, как закончится матч с нынешними игроками. Все, конечно, будет зависеть от формы ветеранов. Вот выкатится, скажем, Рыкун на поле с 30-ю лишними килограммами, или Жажа с 20-ю — будет сложно".

"Хотя многие ребята поддерживают форму. Красноперов, Березовчук, а Шелаев и в 70 лет выйдет и на поле не потеряется".

Горяинов выступал за харьковские Олимпик, Авангард и Металлист, киевские ЦСКА и ЦСКА-Борисфен, Кривбасс и провел 2 матча за национальную сборную Украины.