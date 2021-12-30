Украина: Первая лига

Выставочная игра запланирована на 28 мая.

Президент Металлиста Александр Ярославский поздравил всех с новогодними праздниками, а также анонсировал матч легенд харьковского клуба против нынешнего состава, который выступает в Первой лиге Украины. Игра запланирована на 28 мая 2022 года.

"Дорогие болельщики, разрешите от всей души поздравить вас с Новым годом, пожелать вам здоровья, успехов, побед Металлиста.

Мы с вами проводим хорошее время в подготовке новой команды. Что сделано на сегодня? На сегодня часть инфраструктуры мы уже привели в порядок. Мы создали коллектив, который по всем показателям стал лучшим во Второй лиге, мы идем впереди всех в Первой лиге – с разницей в 11 очков. То есть, у нас есть чем гордиться. Но этого мало. Наша основная задача – создать боеспособную команду, которая могла бы занять достойное место в УПЛ и играть для начала в Лиге Европы. Об остальном мы будем думать уже после выполнения этой задачи.

И еще. Дорогие друзья, харьковчане и все те, кто болеет за Металлист. Пользуясь случаем, я хочу объявить, что 28 мая 2022 года мы собираемся провести матч легенд. Мы пригласили всех игроков нашего клуба приехать в Харьков и сыграть матч между Металлистом образца 2005-2013 годов и Металлистом, который есть у нас сегодня. Поэтому 28 мая мы приглашаем всех вас на этот суперматч. Надеюсь, вы получите огромное удовольствие.

Еще раз всех вас с Новым годом. От души, ваш Александр Ярославский", — приводит слова Ярославского пресс-служба харьковчан.

После 20 игр Металлист набрал 53 очка и уверенно лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего конкурента — Кривбасс на 11 баллов.