Украина: Первая лига

Аргентинец готов приехать на матч "того самого" Металлист 2005-2013 годов против нынешней команды.

Бывший защитник Металлиста Кристиан Вильягра рассказал о своем завершении карьеры в возрасте 35 лет в декабре прошлого года, а также выразил готовность приехать на матч легенд харьковского клуба.

"Честно говоря, больше не видел себя в профессиональном футболе. Конечно, решение было непростым, но оно назревало, поэтому спокойно его принял. Мои планы на будущее связаны не только с футболом. Хочу остаться в этой сфере, но параллельно у меня есть планы по поводу бизнеса, не связанные со спортом.

Приглашение на матч легенд Металлиста? Был рад получить письмо от Металлиста, планирую приехать. Идея провести такой символический матч просто прекрасная, особенно для фанатов Металлиста. Хочу поблагодарить Александра Ярославского и Евгения Красникова за приглашение!

Я подписан на клубные интернет-страницы, так что в курсе всех новостей команды. Рад, что такой сильный украинский клуб возвращается в Премьер-Лигу, и не сомневаюсь, что скоро вновь увижу Металлист в еврокубках.

Лучшие годы своей карьеры провел именно в Металлисте. Это было чудесное время. Металлист составлял конкуренцию Шахтеру и Динамо и добывал много ярких побед на международной арене.

Я очень скучаю по Харькову, болельщикам. Никогда не забуду эти счастливые годы", — приводит слова Вильягры пресс-служба Металлиста.

Напомним, матч легенд харьковского клуба против нынешнего состава, который выступает в Первой лиге Украины запланирован на 28 мая 2022 года.