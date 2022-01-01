Украина

Экс-капитан Металлиста готов приехать на матч "того самого" Металлист 2005-2013 годов против нынешней команды.

Накануне Нового года 2022 президент Металлиста Александр Ярославский анонсировал матч звезд команды 2005-2013 годов против нынешнего состава, и Клейтон Шавьер уже дал согласие на участие в поединке.

"Безумно рад получить приглашение на этот матч и конечно прилечу в Харьков! – сказал экс-капитан Металлиста пресс-службе клуба. – С удовольствием повидаюсь с друзьями, президентом и болельщиками".

"Думаю, это будет отличная игра, и даже не буду пытаться угадать, кто победит. Я пережил с Металлистом яркие и незабываемые моменты карьеры. Это было прекрасное время! Всех обнимаю!"

Матч запланирован на 28 мая 2022 года в Харькове.