Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием киевлян.

В четверг, 10 февраля, Динамо проведет шестой контрольный поединок на тренировочном сборе в Турции.

Соперником "бело-синих" в этом матче станет клуб Широки Бриег из Боснии и Герцеговины.

Встреча команд начнется в 10:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видео трансляция матча.



Ранее сообщалось, что Динамо запланировало пять спаррингов на третьем зимнем сборе.