Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием киевлян.
Игроки Динамо, ФК Динамо
10 февраля 2022, 09:10
В четверг, 10 февраля, Динамо проведет шестой контрольный поединок на тренировочном сборе в Турции.
Соперником "бело-синих" в этом матче станет клуб Широки Бриег из Боснии и Герцеговины.
Встреча команд начнется в 10:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видео трансляция матча.
Ранее сообщалось, что Динамо запланировало пять спаррингов на третьем зимнем сборе.