Украина

Хавбек прокомментировал подготовку киевлян на сборе.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский поделился своим мнением о выступлении команды и соперниках на втором тренировочном сборе в Турции.

"На втором сборе запомнилась игра против Лудогорца. Эта команда обучена, хорошо играет с мячом. Было интересно с ними встретиться. К тому же, матч прошел вечером и погода была хорошая – без сильного солнца и ветра. Пока это был самый интересный соперник.

Соперники на сборах играют совсем по-другому. В чемпионате команды против нас обычно действуют от обороны, а на сборах соперники и атакуют, и обороняются. Поэтому противостоять им интереснее.

Мы в первую очередь наигрываем взаимопонимание и комбинации, чтобы понимать, как действовать в той или иной ситуации, подстраиваться друг под друга и принимать правильные решения в игре.

Вариаций было очень много, особенно на первых сборах. Играли и молодые игроки, и более опытные. В официальных матчах все может случиться, кто-то из основы может пропускать игру. Поэтому каждый футболист команды должен понимать, как действовать в той или иной позиции, с тем или иным партнером.

На сборах команды играют против нас с двойной самоотдачей, потому что хотят проверить свои силы, проявить себя перед главным тренером. А нам, можно сказать, немного тяжелее, ведь у нас серьезные нагрузки – по две тренировки в день, регулярные игры. Поэтому нужно играть не с эмоциями, а с холодной головой", – рассказал Буяльский в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Динамо запланировало пять спаррингов на третьем зимнем сборе.