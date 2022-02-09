Украина

Защитник Динамо рассказал о том, почему редко дает интервью.

Защитник киевского Динамо Илья Забарный рассказал о том, почему редко дает интервью и общается с прессой.

Футболист также поделился мнением о том, что сумел заиграть во взрослом футболе в довольно юном возрасте.

"Последнее время у меня нет особого желания общаться с прессой. Не хочу светиться сейчас, правда. Я прошел такой путь ко взрослому футболу, что до сих пор не верю в это.

Я считал, что мне рано еще играть во взрослом футболе. Морально, физически набрать хотел. Рад, что все получилось", — сказал Забарный в интервью клубной пресс-службе.

Ранее футболист рассказал о своем самочувствии после перенесенного коронавируса.