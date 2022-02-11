Украина

Сергей Палкин рассказал о переходе защитника Марка Мампасси в Локомотив.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал переход украинского защитника Марка Мампасси в российский Локомотив.

"Были у меня сложные переговоры с его родителями — они хотели уйти. У них такая ситуация была: "Или вы нам даете возможность быть в первой команде и играть, или мы хотим уйти, среднего не дано".

Движения для маневра особо не было. Я понимал, что у него год контракта, через полгода уже оставалось бы совсем ничего. Я понимал, что нужно принимать какое-то решение. Мы поговорили с нашим тренерским штабом, проанализировали все с Дарио.

Решили принять предложение Локомотива и продать его. Это первый раз в истории клуба, когда из академии футболиста напрямую продают за такие деньги", — приводит слова Палкина YouTube-канал ПЕРША ЛІГА.

Ранее Палкин подтвердил интерес Брентфорда к Михаилу Мудрику.