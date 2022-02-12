Украина

Украинский коуч рассказал о планах во время зимнего перерыва.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о решении посетить украинские клубы на тренировочных сборах в Турции.

"Сейчас присутствую на тренировках – с Мирчей Луческу договорился, что посмотрю тренировки. Он сказал: "Приезжай, нет никаких вопросов".

Я уже был у Роберто Де Дзерби на двух тренировках. Тоже никаких проблем нет. Договорился с Игорем Йовичевичем о тренировках. Позвоню еще Виктору Скрипнику, поговорю.

План – до 20 февраля объехать все клубы, посмотреть на сборников, поговорить. Может, кому-то напихать немного.

Новые имена? Я всех ребят знаю в Украине. Я живу здесь, уже 12 лет работаю в сборных. Конечно, я слежу за ребятами – за всеми нашими футболистами", – рассказал Петраков в комментарии телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что Петраков посетил тренировку Шахтера на тренировочном сборе.