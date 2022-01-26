Украина

Наставник "сине-желтых" отправится в Турцию.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков отправился в Турцию, где он будет наблюдать за подготовкой футболистов национальной команды в составе клубов УПЛ.

"Александр Васильевич отправился в Турцию, где проходят сборы клубов УПЛ. Он посетит все тренировки, пообщается с наставниками команд и игроками сборной Украины. Петраков будет лично наблюдать за процессом подготовки игроков на сборах", — приводит слова Павелко ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, ближайший матч сборная Украины проведет с Шотландией в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022. Игра состоится 23 марта.

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