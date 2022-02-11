Украина

"Горняки" готовы рассмотреть варианты аренды.

Донецкий Шахтер готов рассмотреть варианты в арендой для защитника Сергея Болбата и и полузащитника Игоря Кирюханцева.

Футболисты в январе вернулись в клуб из аренд, однако на сборы с основной командой не полетели.

"По Болбату и Кирюханцеву мы сейчас работаем, ищем клубы. Я думаю, в ближайшее время мы будем иметь понимание, где они продолжат карьеру.

На сегодняшний момент речь идет об аренде. У нас нет официальных предложений об их приобретении, потому пока так", — сказал Сергей Палкин.

Напомним, Сергей Болбат вернулся из аренды в Десне. Кирюханцев с сентября выступал за Александрию.

Ранее Сергей Палкин рассказал о продаже Мампасси и об аренде Игнатенко в Бордо.