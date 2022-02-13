Украина

Вингер рассказал о продлении сотрудничества с клубом.

Полузащитник Михаил Мудрик прокомментировал подписание нового контракта с Шахтером.

Сегодня украинский вингер поставил подпись под соглашением с "горняками" до 31 декабря 2026 года.

"Я очень счастлив продолжать играть за такой большой клуб, как Шахтер. Эмоции только положительные, очень радуюсь, что клуб мне доверяет и рассчитывает на меня.

За счет чего стал лучшим игроком 2021 года? В первую очередь, за счет работы тренерского штаба, команды, болельщиков, родных, которые меня поддерживали. От меня шли трудолюбие и характер.

Я не люблю загадывать на будущее, но цели себе ставлю всегда максимальные и хочу добиваться с Шахтером максимальных результатов как в Украине, так и за ее пределами", – рассказал Мудрик в комментарии официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 19 матчей в футболке "оранжево-черных", отличившись двумя голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Шахтер также продлил контракт с полузащитником Георгием Судаковым.