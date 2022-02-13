Украина

Словенец рассказал о подготовке команды.

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич прокомментировал рассказал о настроении команды на сборах.

"Нам предстоит борьба за чемпионство. Мирча Луческу нас настраивает на чемпионат. Говорит всегда, что готовимся к УПЛ, ему не нравится, что мы на втором месте в отпуске. Говорит, чтобы мы взяли чемпионат.

Состояние команды и настроение очень хорошее. Да, ноги тяжелые, сыграли уже много матчей. Не сдаемся, идем дальше", — рассказал Вербич в интервью FootballHub.

Напомним, второй круг УПЛ Динамо начнет с матча против Ингульца. Игра состоится 26 февраля и начнется в 14:00 по киевскому времени.

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