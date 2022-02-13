Украина

Команда Юрия Гуры продолжает готовится ко второй половине сезона.

Александрия в очередном контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции расписала мировую с грузинским Торпедо. Матч закончился со счетом 1:1.

Уже на 12 минуте команда Юрия Гуры открыла счет в матче после розыгрыша стандарта, после которого отметился Александр Демченко. На 28 минуте футболисты грузинского клуба сравняли счет ударом с пенальти.

Свой последний спарринг на зимних сборах в Турции Александрия проведет против казахской Аксы. Игры состоится 17 февраля.

Александрия — Торпедо Кутаиси (Грузия) 1:1

Голы: Демченко, 12 — ?, 28 (с пенальти).

Александрия: Горох, Бабогло, Калюжный, Спинелли, Третьяков, Мирошниченко, Калитвинцев, Дрышлюк, Демченко, Цуриков, Дубра.

Запасные: Ермаков, Кожушко, Авагимян, Мустафаев, Одарюк, Ситников, Бондаренко, Андрейчук, Устименко.