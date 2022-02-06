Украина

В каждом из таймов команды обменялись результативными ударами.

Второй этап подготовки на учебно-тренировочном сборе в Турции Александрия начала с контрольного матча против датского Раннерса.

В первом тайме было мало моментов на поле, но под самый перерыв команды обменялись результативными ударами. Сначала за "горожан" отметился Спинелли, который воспользовался ассистом от Калитвинцева на 40 минуте. Спустя три минуты датчане провели результативную контратаку.

На 53 минуте Костышин воспользовался навесом с углового от Третьякова и головой переправил мяч в ворота, выведя вперед свою команду. Однако последнее слово было за датской командой, которая сравняла счет на 67 минуте.

Следующий матч подопечные Юрия Гуры проведут 8 февраля против австрийского клуба Капфенберг.

Александрия — Раннерс 2:2

Голы: Спинелли, 40, Костышин, 53 — ?, 43, ?, 67.

Александрия: Билык, Калюжный, Спинелли, Мирошниченко, Калитвинцев, Костышин, Авагимян, Демченко, Цуриков, Бондаренко, Дубра.

Запасные: Горох, Ермаков, Мельник, Бабогло, Третьяков, Дрышлюк, Кожушко, Билошевский, Мустафаев, Одарюк, Сытников, Копина, Андрейчук, Устименко.