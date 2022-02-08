Украина

Команда Юрия Гуры провела очередной контрольный матч.

В очередной контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Турции Александрия одержала победу над Капфенбергом, который представляет второй дивизион чемпионата Австрии.

В первом тайме команды создали малое количество голевых моментов, но все "горожане" смогли выйти вперед усилиями Максима Третьякова на 24 минуте встречи.

В самом начале второго австрийцы отыгрались после розыгрыша углового. Спустя пару минут арбитр матча назначил пенальти в ворота соперника команды Юрия Гуры, но Третьяков, получивший шанс оформить дубль, пробил в тот угол, куда прыгнул вратарь, отбивший удар украинца. Этот же угловой принес гол в исполнении Кирилла Дришлюка, который замкнул передачу от Александра Мельника.

Следующий товарищеский матч Александрия проведет 10 февраля против казахского Тобола.

Александрия - Капфенберг 2:1

Голы: Третьяков, 24, Дришлюк, 49 — ?, 46.

Александрия: Билык, Мельник, Бабогло, Третьяков, Дришлюк, Кожушко, Мустафаев, Одарюк, Ситников, Копина, Устименко.

Запасные: Горох, Ермаков, Калюжный, Спинелли, Мирошниченко, Калитвинцев, Костышин, Билошевский, Демченко, Цуриков, Андрейчук, Бондаренко.