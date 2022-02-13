Украина

Хавбек харьковского клуба поделился мыслями о зимней подготовке команды.

Полузащитник харьковского Металлиста 1925 Артем Габелок прокомментировал подготовку команды ко второй половине сезона.

"Очень тяжелые сборы в этом году, много работаем над физикой. Очень большая нагрузка, поэтому такие результаты в спаррингах — все очень устали. Работаем ради будущего, мы знаем, что это пойдет нам на пользу. Так что пижимся, работаем, кого-то даже просифонило, но это сборы, работаем.

Нет хуже времени для футболиста, чем сборы. Поэтому все мы сейчас терпим. Очень тяжелое время для нас. Однако работаем, потому что знаем, что это нужно, просто необходимо.

Новые ребята пришли, молодежь подключают, под нагрузкой все. На результат сейчас нет акцента. Больше набрать физическую форму. Моментами смотримся прилично. Впрочем, разумеется, результата нет. Но это сборы, главное, что будет в чемпионате.

Этот год был интересный. Мы вышли в УПЛ. В общем, задачи выполнили и сейчас надеюсь, что и в этом году также выполним стоящую перед нами задачу. Все великолепно. Настроение отличное, погода отличная, сборы отличные.



Матчи с Шахтером, Динамо, Днепром-1 и Ворсклой на старте второй половины сезона? Это серьезные соперники. Конечно, и подготовка у нас такая же серьезная. Но так сложилось, что именно эти четыре команды наши первые соперники, поэтому очень серьезно готовимся и надеемся, что сможем набрать очки", — сказал Габелок в интервью клубной пресс-службе.

После 18 игр Металлист 1925 набрал 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ.