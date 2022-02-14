Украина

Вратарь команды прокомментировал ничью в спарринге.

Артем Кичак считает, Вересу надо не только держать мяч, но и создавать остроту в атаке.

"Сыграли неплохо, – прокомментировал ничью с норвежским Санднес Ульф гогкипер Вереса. – Старались подолгу держать мяч, играть через пас. Но хотелось бы больше создавать остроты впереди".

"Надо не только больше атаковать, но и действовать наглее, не давать простора сопернику. Но сказывается усталость — четыре матча за шесть дней".

Ранее сообщалось, что Верес покинули Кобак и Брук.