Вратарь команды прокомментировал ничью в спарринге.
Фото ФК Верес
14 февраля 2022, 09:54
Артем Кичак считает, Вересу надо не только держать мяч, но и создавать остроту в атаке.
"Сыграли неплохо, – прокомментировал ничью с норвежским Санднес Ульф гогкипер Вереса. – Старались подолгу держать мяч, играть через пас. Но хотелось бы больше создавать остроты впереди".
"Надо не только больше атаковать, но и действовать наглее, не давать простора сопернику. Но сказывается усталость — четыре матча за шесть дней".
Ранее сообщалось, что Верес покинули Кобак и Брук.