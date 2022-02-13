Украина

Команда Юрия Вирта продолжает подготовку к новому сезону.

Ровенский Верес провел контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции против норвежского клуба Санднес Ульф.

В первом тайме футболисты норвежского клуба вели себя активнее команды Юрия Вирта. В одном из эпизодов форвард норвежцев вышел один на один с Кичаком, но в последний момент ситуацию спас отчаянный подкат в исполнении Махнева. Также по ходу первого тайма удаление заработал Шестаков. Первую желтую карточку он получил за фол в центре поля, а затем ответил на провокацию со стороны соперника. Вместо него на поле появился Геннадий Пасич.

В начале второго тайма Верес пропустил — Махнев ошибся при передаче мяча на партнера — норвежцы провели контратаку, которая увенчалась успехом. Спустя 14 минут Гайдучик отдал мяч вышедшему на поле Пасичу, который сравнял счет. У ровенской команды было несколько моментов, чтобы одержать победу, но матч закончился с ничейным счетом.

Верес — Санднес Ульф (Норвегия) 1:1

Гол: Г. Пасич, 67 — ?, 53.

Верес: Кичак — Савошко, Гук, Махнев, Данилюк, Петька, Полюлях, Гечев, Сергийчук (Поворознюк, 52), Гайдучик (Дахновский, 75), М. Шестаков (Г. Пасич, 37).

Предупреждения: М. Шестаков, Савошко.

Удаление: М. Шестаков, 33.