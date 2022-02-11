Украина

Вячеслав Шевчук рассказал о кадровой ситуации ровенской команды.

Полузащитник Эдвард Кобак и нападающий Игаль Брук не подошли Вересу и оба покинули расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Это молодые футболисты, которым еще нужно время на адаптацию в нашей команде. Приняли решение не подписывать с ними контракты.

Размышляли над вариантом взять их и отправить сразу в аренду. Но, наконец, от такого варианта также отказались", — сказал спортивный директор клуба Вячеслав Шевчук.

Ранее президент клуба из Ровно оценил выступления Вереса и работу на трансферном рынке.