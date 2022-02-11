Вячеслав Шевчук рассказал о кадровой ситуации ровенской команды.
Эдвард Кобак и Игаль Брук, НК Верес
11 февраля 2022, 15:39
Полузащитник Эдвард Кобак и нападающий Игаль Брук не подошли Вересу и оба покинули расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Это молодые футболисты, которым еще нужно время на адаптацию в нашей команде. Приняли решение не подписывать с ними контракты.
Размышляли над вариантом взять их и отправить сразу в аренду. Но, наконец, от такого варианта также отказались", — сказал спортивный директор клуба Вячеслав Шевчук.
Ранее президент клуба из Ровно оценил выступления Вереса и работу на трансферном рынке.