Украина

Иван Надеин посетил команду в Турции.

Президент клуба из Ровно оценил выступления Вереса и работу на трансферном рынке.

"Я прилетел в Турцию, чтобы лично встретится с главным тренером, спортивным директором и футболистами, – цитирует Надеина официальный сайт Вереса. – Обсудим проделанную работу, проведем переговоры с игроками, чьи контракты через несколько месяцев заканчиваются".

"Мы омолодили состав, радует, что усилились молодыми талантливыми футболистами. По большому счету, все, что планировали в декабре, выполнили".

"Что касается результатов, то игра против Металлиста мне понравилась. По игре мы точно не уступили и хорошо смотрелись на фоне звездных соперников. Немного не повезло, но, надеюсь, весь нефарт оставим на сборах".

"Впереди у нас матчи чемпионата Украины, которые, естественно, в приоритете. Матчи с Минаем, Ворсклой и Десной во многом будут определяющими".

На Winter Cup 2022 Верес уступил Металлисту 1:2.