Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием "азовцев".

В понедельник, 14 февраля, Мариуполь проведет свой первый контрольный поединок на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником "азовцев" в этом матче станет казахстанский клуб Астана. В прошлом сезоне Астана заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, уступив Тоболу на четыре очка.

Встреча команд начнется в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видео трансляция матча.

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