Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием киевлян.
Игроки Динамо, ФК Динамо
15 февраля 2022, 10:16
Во вторник, 15 февраля, Динамо проведет очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Турции.
Соперником киевлян в этом поединке станет Кайрат, который является одним из лидеров первенства Казахстана.
Встреча команд начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видео трансляция матча.
Ранее сообщалось, что Попов, Андриевский и Нещерет вернулись в общую группу Динамо.