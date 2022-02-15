Во вторник, 15 февраля, Динамо проведет очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Турции.

Соперником киевлян в этом поединке станет Кайрат, который является одним из лидеров первенства Казахстана.

Встреча команд начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видео трансляция матча.


Ранее сообщалось, что Попов, Андриевский и Нещерет вернулись в общую группу Динамо.