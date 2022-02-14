Украина

Тренировку киевского клуба посетил главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Вратарь Руслан Нещерет, защитник Денис Попов и полузащитник Александр Андриевский вернулись в общую группу киевского Динамо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 22-летний Попов пережил длительный процесс восстановления после травмы крестообразной связки колена, из-за чего пропустил полгода.

Андриевский пропустил второй учебно-тренировочный сбор команды из-за воспалительного процесса в надколеннике. Нещерет получил перелом костей носа в одном из спаррингов в межсезонье.

Также отметим, что тренировку Динамо посетил главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Свой следующий контрольный матч Динамо проведет завтра, 15 февраля, а соперником "бело-синих" станет казахстанский Кайрат. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

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