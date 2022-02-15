Украина

Бразилец рассказал об адаптации в украинском клубе.

Нападающий Давид Нерес поделился первыми впечатлениями о тренировочном процессе в Шахтере и подготовке ко второй половине сезона.

"Я привык жить заграницей, в Европе. Знаю, что такое европейский футбол с этим вашим холодом. Это мое преимущество. Думаю, адаптация не будет для меня большой проблемой.

В Шахтере все ребята очень квалифицированные. У меня будет конкуренция не только на моей позиции, но и с ребятами по всей линии атаки. Не только я, но и остальные ребята могут играть на разных позициях. Куда бы меня не поставили – буду отдаваться по максимуму.

Де Дзерби – он очень требовательный. Ему очень нравится играть с мячом. Мне тоже это нравится, думаю, это важно. Считаю, мне еще нужно во многом прибавить вместе с Мистером. Буду максимально выкладываться и стараться выполнять любую поставленную задачу. Верю в усердный труд", – рассказал Нерес в интервью пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манор Соломон вернулся в общую группу Шахтера на тренировочном сборе.