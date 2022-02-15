Украина

Бразилец рассказал о своей адаптации к жизни в Украине.

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио ответил на блиц-опрос, в котором рассказал к чему не может привыкнуть в Украине и о другом.

"К языку и холоду в Украине не привык. Сало с чесноком даже не пробовал. Борщ с салом? Фу, нет, такое я не люблю. Чего я боюсь? Боюсь утонуть. Боюсь змей. Боюсь открытого огня.

Когда я испытываю стыд? Всегда чувствую себя стыдно, когда даю интервью. Когда был ребенком, мы пинали мяч на улице – по дверям, окнам соседей. А они выглядывали из окна, кричали – тогда было очень стыдно", — рассказал Антонио.

Напомним, Маркос Антонио перешел в Шахтер из португальского Эшторила в 2019 году. Его контракт с "горняками" действует до лета 2025 года.