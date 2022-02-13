Украина

Хавбек прокомментировал подписание нового соглашения.

Полузащитник Георгий Судаков поделился мнением о подписании нового контракта с Шахтером до декабря 2026 года.

"Впечатления только положительные, я счастлив. И хотелось бы поблагодарить тренерский штаб, все руководство Шахтера за доверие и веру в меня. Это новый шаг в будущее. Я очень доволен подписанием, надеюсь, что смогу делать для клуба только самое лучшее. Кем вижу себя в Шахтере? Конечно, вижу себя футболистом основы. Планы максимальные – стать одним из лучших игроков чемпионата Европы и завоевать все возможные трофеи с клубом.

Для меня не важен контракт – я всегда мотивирован. Все знают, что каждый день на футбольном поле и за его пределами я выкладываюсь по максимуму. Договор не влияет на самоотдачу", – рассказал Судаков в комментарии официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Шахтер также продлил контракт с полузащитником Михаилом Мудриком.