Украина

Израильский вингер восстановился после травмы.

Вингер донецкого Шахтера Манор Соломон восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе "горняков". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, израильский вингер пропустил первый учебно-тренировочный сбор команды Роберто Де Дзерби из-за восстановления после травмы, после чего работал по индивидуальной программе.

В нынешнем сезоне Соломон провел 26 поединков, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.

Свой следующий матч "горняки" проведут против Мариуполя. Игра состоится завтра, 15 февраля.

Ранее Шахтер объявил о продлении контрактов с Георгием Судаковым и Михаилом Мудриком.