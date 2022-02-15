Украина

Хавбек прокомментировал работу киевлян на сборе.

Полузащитник Динамо Денис Антюх рассказал о подготовке команды на тренировочном сборе и задачах на вторую половину сезона в УПЛ.

"На соперников мы не смотрим, в каждой игре стараемся делать все то, что говорит тренер. В каждой игре стараемся выполнять все его требования, независимо от команды, с которой играем.

И Инджией, на мой взгляд, у нас неплохо получалось комбинировать в атаке. Но только тренер может делать выводы, он всегда говорит на разборах матчей, что мы делали правильно, а что – нет.

Обычно после матчей мы на теоретических занятиях в зале просматриваем видеозаписи, разбираем наши действия, тренер указывает на ошибки. На сборах подробные разборы проводятся не после каждого матча, бывает, что тренер указывает на определенные моменты непосредственно перед тренировкой. А во время сезона, естественно, разборы проводятся после каждого официального матча.

Луческу после игры говорит мне, что ему понравилось, а что нет, в какой ситуации я сыграл правильно, а в какой лучше было сыграть иначе. Тренеру всегда есть, за что похвалить каждого, а за что поругать.

После каждой игры теперь у нас будет выходной, и режим будет не такой насыщенный, как во время нашего выступления в Лиге чемпионов, когда мы играли на каждый третий или четвертый день. Конечно, у нас будет больше времени на подготовку к следующему сопернику и на улучшение своей игры. Будет больше тренировок.

Мистер сразу сказал, что это ненормально, что мы завершили осеннюю часть на втором месте. Мы всегда хотим выигрывать и всегда быть на первом месте. Теперь это нужно будет исправлять. Сейчас все силы уйдут на чемпионат", – рассказал Антюх в интервью официальному сайту клуба.

Ранее о целях Динамо во втором круге УПЛ рассказал помощник главного тренера Олег Гусев.