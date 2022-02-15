Украина

Ассистент тренера киевлян поделился задачами команды на третьем сборе.

Помощник главного тренера Динамо Олег Гусев рассказал о подготовке команды ко второй половине сезона в УПЛ на заключительном тренировочном сборе.

"После того, как мы заняли первое место, стали чемпионами, второе место – не то, на что мы надеемся. Но вся борьба впереди, хотим во втором круге исправить ситуацию.

Матч сразу после перелета? Это не первый раз, уже так было до этого с Лудогорцем – победили, сейчас победили. Выполняли все, что от них требовалось и заслуженно победили. В мои времена такого не было, но все когда-то бывает в первый раз.

Мы с первых дней сборов делали акцент на тактике. Да, первые дни мы работали физически ,а потом с мячом, через игры в Испании, да меньше игр было, но направленность была тактическая, техническая. Направленность была с мячом. Уже увеличивается игровое время. Ребята будут играть не по тайму, а по 60 минут, весь матч

Будет ли наигрываться основной состав? Пока нет, будут разные сочетания. Это уже ближе к началу чемпионата", – рассказал Гусев в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее сообщалось, что Денис Попов, Александр Андриевский и Руслан Нещерет вернулись в общую группу Динамо.