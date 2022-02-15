Украина

Команда Олега Дулуба интенсивно готовится ко второй половине сезона.

Сегодня Львов провел сразу два контрольных матча на учебно-тренировочных сборах в Турции.

В первом матче команда Олега Дулуба противостояла датскому Вендсюсселю. Матч закончился с ничейным счетом 1:1. Счет был открыт датчанами на 64 минуте, когда игрок соперника воспользовался суетой в штрафной львовян и пробил точно в ворота. Спустя две минуты украинцы отыгрались — Семенов отдал передачу на ближнюю штангу, где Ныч расстрелял ворота датского коллектива.

Львов — Вендсюссель (Дания) 1:1

Голы: Ныч, 66 – ?, 64

Львов: Пономаренко, Давыдов, Лека, Зозуля, Якимец, игрок на просмотре, Довгий, Фране, Ременяк, Ныч, Семенов.

На замену вышли: Политыло, Михайлов.

Во втором и заключительном спарринге на учебно-тренировочном сборе в Турции Львов расписал мировую с казахстанским Тураном. Игра закончилась со счетом 0:0 без забитых мячей.

Львов — Туран (Казахстан) 0:0

Напомним, Львов возобновит чемпионат Украины выездным матчем против Александрии. Игра состоится 26 февраля.