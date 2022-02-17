Украина

Аргентинец поделился впечатлениями от выступлений в Украине.

Нападающий Александрии Клаудио Спинелли поделился своим мнением о нынешней ситуации в Украине и атмосфере в команде.

"Украинцы привыкли к угрозам войны. Для них эта тема актуальна на протяжении многих лет. Они воспринимают ее очень естественно, очень спокойны. Мои коллеги по клубу тоже, они говорят мне, что нужно сохранять спокойствие.

Я не боюсь, что со мной что-нибудь случится. Единственное, что меня связывает, это еще продолжающийся турнир. Если его приостановят, я уйду, а пока соревнования должны возобновиться по плану, 25 февраля. В Украине ритм жизни не изменился, иначе все здесь сошли бы с ума. Они слишком спокойны. Если бы в Аргентине я знал, что может быть война, я сошел бы с ума.

Александрия больше похожа на поселок. Я привык к Буэнос-Айресу. Но здесь спокойно, и это хорошо. Я недавно женился, и моя жена тоже не боится. Город достаточно далек от возможной зоны вторжения. Если что-нибудь случится, у нас будет время уехать", рассказал Спинелли в интервью изданию La Nacion.

Ранее сообщалось, что Александрия выиграла дело у Десны по вопросу перехода Владислава Калитвинцева.