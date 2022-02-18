Левадия не устояла перед украинской командой.
Фото ФК Колос
18 февраля 2022, 09:20
В заключительном спарринге на сборах в Турции Колос одержал уверенную победу и в хорошем настроении вернулся домой.
Несмотря на то, что первый тайм поединка против Левадии завершился вничью, после перерыва Колос сумел добыть победу.
Колос — Левадия 3:1
Голы: Мякушко, 29, 88, Ильин, 56 — Агири, 34.
Колос: Волынец (Пахолюк, 80) — Петров, Новак, Золотов, Милько, Черноморец, Ориховский (Богданов, 70), Тотовицкий, Мякушко, Ильин, Исаенко (Ренан, 75).