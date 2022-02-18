Украина

Левадия не устояла перед украинской командой.

В заключительном спарринге на сборах в Турции Колос одержал уверенную победу и в хорошем настроении вернулся домой.

Несмотря на то, что первый тайм поединка против Левадии завершился вничью, после перерыва Колос сумел добыть победу.

Колос — Левадия 3:1

Голы: Мякушко, 29, 88, Ильин, 56 — Агири, 34.

Колос: Волынец (Пахолюк, 80) — Петров, Новак, Золотов, Милько, Черноморец, Ориховский (Богданов, 70), Тотовицкий, Мякушко, Ильин, Исаенко (Ренан, 75).