Украина

Главный тренер Колоса рассказал о подготовке команды.

Ярослав Вишняк считает, что команде удается выполнить все задачи, запланированные на сборах, и к возобновлению сезона Колос подойдет во всеоружии.

"Пока впечатления только положительные, – цитирует главного тренера официальный сайт клуба. – Очень приятное впечатление оставляют наши новички Мякушко, Кузык и Исаенко. Мы давно за ними следили и уверены, что с их появлением игра команды станет еще интереснее".

"Также я доволен четырьмя ребятами, которых мы взяли из команды U-19. Они отдаются полностью, стараются проявить себя и создать конкуренцию старшим товарищам. С приобретением опыта они станут еще сильнее".

"Хочу отметить отличные условия, которые созданы нам руководством клуба. И хотя погода не всегда благоприятствует, стараемся максимально использовать все возможности для подготовки. Главное — избежать инфекционных заболеваний".

Ранее Колос уступил в спарринге Аустрии Лустенау.