Украина

Вашему вниманию лучшие моменты контрольного поединка.

В очередном товарищеском матче на зимних сборах Колос обыграл в день своего 10-летнего юбилея Сараево из Боснии и Герцеговины.

Поединок выдался богатым на голы, причем 4 из них были забиты в заключительные полчаса игрового времени.

Колос — Сараево 3:2

Голы: Тотовицкий, 16, Нуриев, 62, Диего, 77 — Цатакович, 82, 89.

Колос: Волынец (Пахолюк, 61), Петров (Ставничий, 61), Новак (Павловец, 61), Золотов (Кузык, 61), Милько (Криворучко, 61), Черноморец (Велетень, 61), Ориховский (Мораренко, 61), Тотовицкий (Нуриев, 61), Чурко (Ильин, 46), Лысенко (Исаенко, 46), Мякушко (Диего, 46).