Украина

Главный тренер одесситов — о планах на остаток сезона.

Главный тренер Черноморца Роман Григорчук рассказал о главной задаче одесситов на остаток сезона, а также о том, какой футбол хочет видеть в исполнении команды.

"Наша цель — сохранение прописки в высшей лиге. Мы не имеем право проигрывать, терять очки, играть плохо.

В Одессе должна быть очень хорошая команда, должна играть результативно и показывать качественный футбол", — сказал Григорчук телеканалу Футбол 1/2/3.

Напомним, что ранее Черноморец объявил о подписании футболиста сборной Канады.