Главный тренер одесситов — о планах на остаток сезона.
Роман Григорчук, фото Черноморец
19 февраля 2022, 01:23
Главный тренер Черноморца Роман Григорчук рассказал о главной задаче одесситов на остаток сезона, а также о том, какой футбол хочет видеть в исполнении команды.
"Наша цель — сохранение прописки в высшей лиге. Мы не имеем право проигрывать, терять очки, играть плохо.
В Одессе должна быть очень хорошая команда, должна играть результативно и показывать качественный футбол", — сказал Григорчук телеканалу Футбол 1/2/3.
Напомним, что ранее Черноморец объявил о подписании футболиста сборной Канады.