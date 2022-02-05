Украина

Наставник Черноморца высказался о товарищеском матче с харьковским клубом.

Во втором туре товарищеского турнира в Турции Черноморец упустил победу в основное время над Металлистом, а затем и вовсе уступил в серии пенальти.

Главный тренер "моряков" Роман Григорчук высказался о результатах встречи, подчеркнув важность игры с турнирной мотивацией.

"С Металлистом получилась очень хорошая игра. Я доволен качеством игры и той информацией, которую мы получили о наших новичках, хоть у нас впереди еще много работы.

Я рад, что Цонев и Юсов сегодня смогли отличиться — люблю, когда забивают именно форварды. Думаю, они тоже довольны", — сказал специалист в эфире ТК Футбол 1.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Металлист — Черноморец (3:3, 6:5 по пен.).