Украина

Защитник Шахтера рассказал о зимней подготовке команды.

Ефим Конопля остался доволен подготовкой к весенней части сезона-2021/22.

"Первую половину сборов я пропустил из-за травмы, поэтому втягиваться поначалу было тяжело, – признался пресс-службе Шахтера игрок. – Но день за днем я, как и вся команда, набирал форму и сейчас нахожусь в оптимальных кондициях. Мы хорошо подготовились".

"Роберто Де Дзерби и его тренерский штаб делают акцент на тактике, поэтому у нас больше вариантов развития событий на поле. А больше вариантов — больше ходов в игре".

"Нашим первым соперником будет Металлист 1925, я хорошо знаю эту команду, соперник тактически подкован, нам будет непросто вскрыть его оборону".

"Наши цели и задачи не меняются. Будем двигаться от игры к игре, стараясь выжимать максимум от стартового до финального свистка".

Перед началом весенней части сезона Шахтер опережает Динамо на 2 очка.