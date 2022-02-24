Чернігівський клуб закликав до сталої єдності між клубами та фанатами країни.
фото ФК Десна Чернігів
24 февраля 2022, 11:31
Тривожні новини щодо наступу армії російської федерації на територію України вранці сколихнули всю країну.
Це спричинило бурхливу реакцію населення, утім єдиною порадою у цьому випадку є зберігання спокою, на чому наголошує увагу у своєму публічному звернені чернігівська Десна.
"Друзі, для України настав скрутний час.
Намагайтесь не панікувати, перевіряти всю наявну інформацію, довіряйте тільки офіційним джерелам, а головне — допомагайте один одному і забудьте про все, що нас відрізняє.
Від Ужгорода до Донецька, від Одеси до Чернігова, фанати Десни, Шахтаря, Металіста, Динамо, усі ми — українці!
Час об'єднатися!
Вірте у наших хлопців з ЗСУ!
Разом переможемо! Слава Україні!!!", — наголосили у свої заяві "сіверяни".
Нагадаємо, що чернігівська Десна мала поновити для себе розіграш української Прем’єр-ліги гостьовим матчем проти дніпровського Дніпра-1, проте організатори змагання відклали цю подію на невизначений термін.
Додамо також, що одеський Чорноморець також вже встиг сповістити своїх уболівальників про стан команди.