Украина

Чернігівський клуб закликав до сталої єдності між клубами та фанатами країни.

Тривожні новини щодо наступу армії російської федерації на територію України вранці сколихнули всю країну.

Це спричинило бурхливу реакцію населення, утім єдиною порадою у цьому випадку є зберігання спокою, на чому наголошує увагу у своєму публічному звернені чернігівська Десна.

"Друзі, для України настав скрутний час.

Намагайтесь не панікувати, перевіряти всю наявну інформацію, довіряйте тільки офіційним джерелам, а головне — допомагайте один одному і забудьте про все, що нас відрізняє.

Від Ужгорода до Донецька, від Одеси до Чернігова, фанати Десни, Шахтаря, Металіста, Динамо, усі ми — українці!

Час об'єднатися!

Вірте у наших хлопців з ЗСУ!

Разом переможемо! Слава Україні!!!", — наголосили у свої заяві "сіверяни".

Нагадаємо, що чернігівська Десна мала поновити для себе розіграш української Прем’єр-ліги гостьовим матчем проти дніпровського Дніпра-1, проте організатори змагання відклали цю подію на невизначений термін.

Додамо також, що одеський Чорноморець також вже встиг сповістити своїх уболівальників про стан команди.