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Европейский футбольный союз изменил дату в связи с агрессией РФ против Украины.

Матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между Динамо U-19 и Спортинг U-19 перенесен на 9 марта — подтвердил официальный канал чемпиона Украины.

УЕФА назначил новую дату матча, оставив без изменения время — 17:00 — и место — стадион Динамо имени В.Лобановского.

Учитывая ситуацию в Украине, УЕФА сообщает, что эта дата не является окончательной.

Окончательное решение ожидается в начале следующей недели, о чем будет сообщено дополнительно.

В 1/16 финала Динамо U-19 одержало победу над Депортиво U-19.