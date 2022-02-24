Украина

УЕФА осудил Россию на фоне военного вторжения в Украину.

События последних часов в Украине, которая испытывает очередной акт агрессии со стороны российской федерации, является сейчас наиболее обсуждаемой темой в обществе.

УЕФА осудил Россию на фоне военного вторжения в Украину.

"УЕФА разделяет серьезную озабоченность международного сообщества ситуацией в области безопасности, складывающейся в Европе, и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России в Украину.

Как руководящий орган европейского футбола, УЕФА неустанно работает над развитием и продвижением футбола в соответствии с общими европейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии. Мы по-прежнему полны решимости проявить солидарность с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку помощи украинскому народу.

Мы рассматриваем эту ситуацию со всей серьезностью и безотлагательностью. Решения будут приняты исполнительным комитетом УЕФА и объявлены завтра", — сказано в заявлении УЕФА.

Ранее сообщалось, что УЕФА лишит Россию права на проведение финала Лиги чемпионов.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!