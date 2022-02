В УЕФА прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг Украины и России.

Организация заверила, что готова принимать любые решения, если того потребует ситуация.

"Мы продолжаем следить за ситуацией между странами и готовы принимать любое решение в установленном порядке, если это будет необходимо.

На данный момент, у УЕФА больше нет комментариев по этому поводу", — приводит заявление журналист Саймон Стоун.

UEFA on Russia situation: "UEFA is constantly + closely monitoring the situation. Any decision would be made in due course if necessary. UEFA has no further comments to make at present." Confirmed that Youth League tie between Dynamo Kiev and Sporting Lisbon postponed to 9 March.