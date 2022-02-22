В УЕФА прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг Украины и России. 

Организация заверила, что готова принимать любые решения, если того потребует ситуация.

"Мы продолжаем следить за ситуацией между странами и готовы принимать любое решение в установленном порядке, если это будет необходимо.

На данный момент, у УЕФА больше нет комментариев по этому поводу", — приводит заявление журналист Саймон Стоун.

Ранее стало известно, что УЕФА может отобрать у Санкт-Петербурга возможность проведения финала Лиги чемпионов.