Организация готова принимать непопулярные решения, если того потребуют обстоятельства.
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22 февраля 2022, 21:05
В УЕФА прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг Украины и России.
Организация заверила, что готова принимать любые решения, если того потребует ситуация.
"Мы продолжаем следить за ситуацией между странами и готовы принимать любое решение в установленном порядке, если это будет необходимо.
На данный момент, у УЕФА больше нет комментариев по этому поводу", — приводит заявление журналист Саймон Стоун.
Ранее стало известно, что УЕФА может отобрать у Санкт-Петербурга возможность проведения финала Лиги чемпионов.