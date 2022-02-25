Украина

Український спеціаліст поділився словами підтримки.

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб прокоментував ситуацію в Україні і напад Росії після матчу Ліги Європи з Брагою.

"Я народився в Україні, живу в Україні та хочу висловити підтримку народу України, який постраждав від російського нападу.

Пишаюся людьми, які захищають нашу країну. Коли приїду в Молдову, буду просити відпустити мене до України", – розповів Вернидуб у коментарі для видання Record.

Нагадаємо, Шериф поступився Бразі в серії пенальті та вилетів з цього розіграшу Ліги Європи.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!