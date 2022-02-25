Події останніх двох днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Український нападник Фуенлабради Роман Зозуля розповів про протест проти російської агресії біля посольства Росії в Іспанії.

"В України сьогодні немає кордонів! Акція протесту під стінами посольства Московії в Іспанії проти фашистської агресії Росії в Україні! Разом з нами голлівудський актор Хав‘єр Бардем висловлює свою підтримку суверенній Україні і засуджує віроломне вторгнення російських загарбників на нашу землю.

Весь світ сьогодні думками і серцем з Україною! Тому ми обов’язково переможемо!

Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Героям!" — написав Зозуля на своїй сторінці в Facebook.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!