Украина

Огнен Вукоевич поделился своими мыслями о подготовке "бело-синих" ко второй половине сезона.

Ассистент главного тренера киевского Динамо Огнен Вукоевич прокомментировал победу "бело-синих" в контрольном матче против казахстанского Кайрата (4:0).

"У нас такая программа — после матча сразу тренировка. Игроки, которые провели на поле 30 минут, после матча дополнительно занимаются 45 минут, чтобы у каждого исполнителя была равномерная физическая нагрузка. До чемпионата осталось десять дней, поэтому хочется, чтобы каждый футболист был в игровом тонусе. Тренировочная программа у нас тяжелая, но ближе к возобновлению чемпионата будем делать акцент на тактические упражнения и автоматизм игры, которые требует Луческу.

Сегодня в игре было видно, что задачи выполнялись. Утром у нас была теория, посвященная ошибкам на сборах, чтобы они не повторялись, а наши лучшие качества – усиливались. Сегодня было много моментов и голов. Так что мы остались довольны игрой.

Отложенная замена Цыганкова ради штрафного удара? Мистер спрашивал у Цыганкова, будет ли он выполнять штрафной. Витя пробил и забил очень красивый гол. После этого его заменили. Как я уже сказал, впереди у нас еще 10 дней подготовки, и мы будем еще больше внимания уделять стандартам. У нас много игроков, которые могут их исполнять, и мы можем использовать эти сильные стороны в чемпионате.

Мистер хочет, чтобы все игроки у нас были в тонусе. Чтобы, в случае травм или болезней в команде, каждый был готов в любой момент выйти на поле. Сегодня Попов вернулся на поле после травмы, вышел на пять минут. Сыграли молодые футболисты, в том числе из команды U-19, выступающей в Юношеской лиге УЕФА. Их готовность тоже важна для нас, есть моменты, которые нужно улучшать. Поэтому Луческу требует много матчей. Тренировка – это одно, а игра – совсем другое.

Даем советы Яцыку и Бражко. Говорим им о требованиях Луческу, чтобы они смотрели за движениями Сидорчука – как нужно двигаться, работать с мячом, принимать решения. Чтобы они всегда искали позицию и отбирали мячи. У Яцыка и Бражко большие перспективы в Динамо. Думаю, они могут много лет играть на этой позиции в киевском Динамо.

Будущий матч Динамо U-19 против Спортинга? На этой стадии уже нет слабых команд. Мы уже играли с португальской командой – Бенфикой. Спортинг – тоже сильная команда. Болеем за ребят и надеемся на их победу. Думаю, что футболисты, которые находятся в первой команде, получат здесь опыт и используют его в официальных матчах", — приводит слова Вукоевича пресс-служба "бело-синих".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Динамо — Кайрат.