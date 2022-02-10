Коуч рассказал о трансферной политике киевлян.
МИРЧА ЛУЧЕСКУ, ФК ДИНАМО
10 февраля 2022, 17:10
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу заявил, что клуб не может подписывать звездных футболистов из-за проблем с финансами.
"Мы стараемся проявить себя, имея молодых талантливых исполнителей. У меня нет возможности подписывать больших звезд из-за финансовых проблем в клубе.
Пока с командой все хорошо. Очень хочу, чтобы эта стабильность в Динамо продолжалась как можно дольше. Я верю, что Динамо с каждым годом будет только лучше", — сказал Луческу в интервью Аjansspor.
Ранее Луческу рассказал о своих взаимоотношениях с турецкими болельщиками.
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