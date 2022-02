Колишній головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека, який опинився в Україні та на власні очі застав вторгнення російської армії на територію України в Києві, зміг залишити країну.

За інформацією італійських ЗМІ, евакуацію португальського спеціаліста та його сім'ї забезпечило португальське посольство.

Сам Фонсека виклав відео у своєму твіттері, подякувавши всім за допомогу, а також підтримав український народ, який продовжує жити кошмарними днями.

"Моя сім'я і я в безпеці в Румунії і, сподіваюся, ми вирушимо до Португалії в понеділок. Ми дякуємо всім, хто нам допоміг. Кошмар для людей в Україні триває, і ми закликаємо про допомогу та припинення війни", — сказав Фонсека.

My family and I are safe in Romania and hopefully will travel to Portugal on Monday. We thank everyone who has helped us. The nightmare continues for people in Ukraine and we appeal for help and for the war to end. 🙏🏼 pic.twitter.com/uXr8ONnyIc