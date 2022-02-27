Португальський фахівець зараз перебуває в Румунії.
Паулу Фонсека, Getty Images
27 февраля 2022, 23:02
Колишній головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека, який опинився в Україні та на власні очі застав вторгнення російської армії на територію України в Києві, зміг залишити країну.
За інформацією італійських ЗМІ, евакуацію португальського спеціаліста та його сім'ї забезпечило португальське посольство.
Сам Фонсека виклав відео у своєму твіттері, подякувавши всім за допомогу, а також підтримав український народ, який продовжує жити кошмарними днями.
"Моя сім'я і я в безпеці в Румунії і, сподіваюся, ми вирушимо до Португалії в понеділок. Ми дякуємо всім, хто нам допоміг. Кошмар для людей в Україні триває, і ми закликаємо про допомогу та припинення війни", — сказав Фонсека.
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