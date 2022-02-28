Украина

Екс-захисник Шахтаря висловився щодо нападу РФ на нашу Батьківщину.

Екс-футболіст донецького Шахтаря, а нині захісник Копенгагену Давід Хочолава висловився щодо нинішньої ситуації в Україні, яка склалась після військового нападу РФ.

"Всі знають мене як людину, що не висловлює свою думку у соціальних мережах, але останні чотири дні перетворили моє життя та життя моєї родини у пекло — це не залишає мені вибору. Більша частина моєї сім'ї знаходиться у бомбосховищах та бояться втратити свою Батьківщину.

Інша частина родини разом із ЗСУ та іншими хоробрими українцями боронять нашу землю. Нашу землю. Україно, тримайся, адже перемога буде за нами!", — написав Хочолава у своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше своїми думками щодо війни поділився Мірча Луческу.