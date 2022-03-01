Украина

Олександр Шовковський прокоментував вторгнення російських військ.

Колишній голкіпер київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський прокоментував вторгнення російських військ на територію України.

"6-й день повномасштабної війни з боку росії. 6-й день страждань нашого народу. Вже 6-й день, як вбивають мирне населення і зруйновуються наші міста і села. 6-й день жаху, болю і страждань.

Але. 6-й день єднання усієї нашої нації. 6-й день зростання ненависті до всього, що пов’язане з росією. 6-й день розуміння всього світу, що таке ви є.

Хочеться бути беземоційним. Хочеться бути толерантним. Хочеться просто бути. Жити, мріяти, любити, захоплюватися чимось, насолоджуватися життя і дарувати та отримувати радість.

А натомість люди моляться і проклинають росію і весь ваш грьобаний руській мір. Там, де ви торкаєтесь чогось – там завжди біль і сльози, як та чума на планеті, яку хочеться спалити і закопати, щоб і згадки не було жодної.

Ви прийшли нас визволяти, але вбиваєте дітей і матерів, синів і дочок та батьків. Ви руйнуєте наші міста і села, але ви не розумієте, що знищуєте самі себе. Ви хочете дарувати нам свободу, але забираєте життя. Свобода – це не те, що можна дати, це те, що забрати не можна.

Перемога все одно буде з нами, тому що Malum se ipsum devorat — зло пожирає саме себе. Горіти вам в пеклі. Слава Україні. Слава Нації. Слава ЗСУ. Слава українцям. Україна — понад усе", — написав Шовковський в своєму Instagram.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!